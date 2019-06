Spie : en négociations pour acquérir Cimlec

20/06/2019 | 08:41

Spie annonce être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Cimlec auprès de Groupe Gorgé en France, ce qui lui permettrait de renforcer sa présence sur le marché des services à l'industrie en France, en particulier dans la robotique.



Spécialiste des solutions dans les domaines de l'électricité, les automatismes et la robotique industrielle, Cimlec comptait environ 310 employés pour un chiffre d'affaires d'environ 42 millions d'euros en 2018.



Le groupe français de services multi-techniques et les actionnaires de Cimlec ont pour objectif de finaliser la transaction d'ici juillet 2019, après avoir obtenu l'avis des instances représentatives du personnel.



