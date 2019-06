Spie : généralise l'utilisation du BIM en Belgique

04/06/2019 | 10:36

Spie généralise l'utilisation du BIM (Building Information Modeling) au sein de la sa filiale Belge. Le groupe va généraliser cette technologie à l'ensemble de ses divisions.



Spie Belgium étend cette approche à l'ensemble de ses départements pour développer leurs synergies et proposer une approche globale et innovante sur le marché.



' Les divisions Building Systems Geel HVAC et Industry Geel ont été pionnières dans l'expérimentation du BIM, processus de création et d'utilisation d'un modèle 3D intelligent permettant aux équipes de concevoir, visualiser, simuler et fluidifier les échanges ' indique le groupe.



' Le grand avantage de cette façon de travailler, c'est d'augmenter l'efficacité des collaborateurs et d'améliorer significativement la qualité du travail accompli : grâce au BIM et à ses modèles 3D, certaines soudures peuvent se faire directement en atelier et donc, dans des conditions optimales, hors des aléas habituels d'un chantier (tels que les variations de température, d'humidité, etc.), sans oublier une plus grande sécurité pour les salariés. ' a déclaré Senne Mentens, Business Development Manager chez Spie Belgium.



