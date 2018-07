Spie : hausse de 5,5% du résultat net ajusté

27/07/2018 | 07:32

Spie publie au titre des six premiers mois de 2018 un résultat net ajusté (part du groupe) en hausse de 5,5% à 71 millions d'euros et une marge d'EBITA de 4,8%, en légère progression par rapport au premier semestre 2017 pro forma (4,7%).



La production s'est établie à 3.109 millions d'euros, en hausse de 15,2%, sous l'effet d'une croissance organique de 3,4% et de la consolidation en année pleine des acquisitions de 2017. L'impact du change a été de -0,8%, reflet du renforcement de l'euro.



Pour l'ensemble de 2018, Spie estime que sa production devrait croître en 2018 de plus de 7,0% à taux de change constants. La marge EBITA du groupe de services multi-techniques est attendue à 6,0% ou plus, soit une progression par rapport au pro forma de 2017.



