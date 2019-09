Spie : indifférent à une étude favorable

20/09/2019 | 13:33

Dans un marché parisien en légère hausse, l'action Spie perdait 1% malgré la publication par un bureau d'études, Portzamparc, d'une note positive.



En effet, les analystes ont entamé le suivi du titre du groupe de services techniques à l'achat avec une cible de 22,6 euros. Ils saluent la croissance organique et la capacité du groupe à participer à la consolidation d'un secteur fragmenté, et notamment l'acquisition de SAG en Allemagne.



Le modèle 'de croissance par acquisition' de Spie ne semble pas suffisamment valorisé aux yeux de Portzamparc, qui n'exclut pas la cession de la filiale britannique.





