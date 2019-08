Spie : installation d'un centre de chirurgie en Allemagne

22/08/2019 | 11:01

Spie annonce avoir installé l'infrastructure électrotechnique du nouveau centre de chirurgie ambulatoire du Dr. Michael Wiesend, à Montabaur, en Allemagne, cabinet médical qui a ouvert ses portes l'été dernier.



'Huit salles de soins, deux salles d'opération et des bureaux ont été aménagés sur plus de 2.000 mètres carrés. Le cabinet médical privé devient ainsi un centre de chirurgie ambulatoire appliquant les normes d'hygiène les plus strictes', souligne le groupe français.



Spie a assuré la planification des installations électriques et réalisé l'éclairage et l'alimentation électrique, mis en place les systèmes d'alarmes incendies et anti-intrusions, les dispositifs d'appel pour les malades, les technologies informatiques ainsi que le réseau.



