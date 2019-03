Spie : installation d'une ligne de 400 kV en Pologne

18/03/2019 | 11:06

Spie a signé un contrat avec Polskie Sieci Elektroenergetyczne pour l'installation d'une ligne de 400 kV en Pologne. Cette ligne électrique de 120 kilomètres de long garantira la sécurité de l'approvisionnement dans les régions de Poméranie et de Cujavie-Poméranie. Son installation devrait être achevée d'ici mi-2019.



Une fois en place, cette nouvelle ligne garantira une sécurité d'approvisionnement en électricité des régions concernées, actuellement assurée par le sud du pays via une ligne de 220 kV.



Spie travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires des réseaux de distribution locaux afin de veiller à assurer l'alimentation en électricité tout au long de cette initiative.



' Nous avons non seulement réalisé une évaluation de l'impact écologique sur deux ans et rédigé un rapport exhaustif sur l'impact environnemental du projet, mais nous avons également travaillé en étroite collaboration avec les organisations environnementales et les instances régionales chargées de la protection de l'environnement. Cela nous a aidés à réduire le risque de collision impliquant des oiseaux ', a déclaré Monika Szymczuk, directrice de projet chez Spie.





