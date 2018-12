Spie : installe un centre orthopédique aux Pays-Bas

10/12/2018 | 11:49

Spie annonce participer à la construction du premier centre orthopédique dans la zone de Zorghart, aux Pays-Bas, en tant que responsable de l'installation des systèmes électriques et CVC (chauffage, ventilation, climatisation).



La construction du centre orthopédique Reinier Haga a démarré le mois dernier sur le site de l'hôpital LangeLand, à Zoetermeer. Une fois la structure principale du centre orthopédique de plus de 7 000 m² en place, SPIE débutera les travaux en intérieur.



Bénéficiant d'une conception durable, le bâtiment intègrera notamment des pompes à chaleur, des luminaires LED et des interrupteurs automatiques. Les quatre nouveaux blocs opératoires du complexe seront équipés des dernières technologies de traitement de l'air.



