Spie : lance une plateforme digitale unifiée

17/10/2018 | 11:01

Le groupe de services multi-techniques Spie fait part d'un enrichissement de son offre de services en Technical Facility Management avec la création de sa nouvelle plateforme digitale unifiée baptisée 'SMART FM 360°'.



Cette plateforme peut centraliser, gérer, analyser et reporter en temps réel des millions de données issues des systèmes existants tels que les nouveaux objets connectés placés dans les installations techniques des bâtiments et dans leurs environnements proches.



Elle s'adapte à tous les bâtiments, anciens ou modernes, ceux recevant du public (sites d'enseignement, hôpitaux, commerces, restaurants, hôtels, gares, centres commerciaux, etc.), tertiaires, industriels ainsi que les sites sensibles tels que les datacenters.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.