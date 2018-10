04/10/2018 | 12:41

Un avis rectificatif publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 26 septembre, Aviva Investors Global Services et Aviva Investors France ont indiqué ne pas avoir franchi en baisse, le 26 septembre 2018, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Spie.



A cette date, Aviva détenait 6,73% du capital et 6,01% des droits de vote du groupe.





