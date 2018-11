Spie : met la main sur l'Autrichien FLM

07/11/2018 | 14:22

Spie indique avoir finalisé l'acquisition de FLM Freileitungsmontagen GmbH, société autrichienne qui opère majoritairement en Allemagne, dans la mise à disposition de grimpeurs industriels pour la construction de lignes électriques aériennes.



'L'expertise et les employés qualifiés de FLM permettront à Spie de renforcer sa position dans le domaine de la transmission et de la distribution d'énergie', explique Markus Holzke, directeur général de Spie Deutschland & Zentraleuropa.



Le groupe de services multi-techniques souligne que les 34 grimpeurs industriels (sur 44 employés) de cette entreprise, qui génère une production de l'ordre de quatre millions d'euros, sont spécialement entrainés à opérer en milieu alpin et pré-alpin.



