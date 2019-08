Spie : nomination chez Spie Nucléaire

01/08/2019 | 11:37

Spie Nucléaire annonce la nomination de Jean Peyrucq au poste de directeur opérationnel combustibles services, nomination effective depuis le 15 avril. Il a auparavant effectué l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Vinci (2004-2019).



Jean Peyrucq exerce ses nouvelles fonctions auprès de David Guillon, directeur général. A ce titre, il est membre du comité de direction et aura pour principale mission de développer les contrats de maintenance sur le cycle du combustible et les travaux de proximité.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.