Spie : nouveau contrat auprès d'Hexion

04/11/2019 | 15:49

Spie annonce avoir remporté un nouveau contrat auprès d'Hexion, pour participer à la maintenance de son usine pétrochimique située à Pernis, près de Rotterdam, pour les trois prochaines années avec une prolongation possible de deux fois un an.



Sa filiale Spie Nederland prendra ainsi en charge les grands arrêts et les projets de maintenance, ainsi qu'une partie de l'entretien des installations. Ce nouveau contrat vient renforcer une collaboration entamée il y a trois ans entre Spie et Hexion.



Trois unités opérationnelles de Spie Nederland, spécialisées en ingénierie, électricité et instrumentation, et mécanique, toutes trois situées à Schiedam, travailleront ensemble sur cette mission.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.