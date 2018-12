Spie : nouveau contrat avec Issy-les-Moulineaux

12/12/2018 | 11:03

Spie ICS, filiale de services numériques de Spie France, annonce que la ville d'Issy-les-Moulineaux a confié à sa filiale S-Cube, le déploiement d'une solution hyperconvergée Cohesity de stockage et de sauvegarde des données.



Ceci vient en complément d'un contrat global d'infogérance que Spie ICS assure depuis 15 ans, pour l'exploitation et de la maintenance des infrastructures IT de la commune (écoles maternelle et primaire, locaux administratifs, centres d'action sociale, etc.).



Le matériel de la solution Cohesity, livré en août 2018, a été intégré dans deux datacenters d'une capacité de 50 To chacun en septembre. La phase de paramétrage et de contrôle a débuté en octobre, et le déploiement a été finalisé fin novembre.



