Spie : pénalisé par des propos de broker

03/08/2018 | 14:21

L'action Spie recule de 2,2%, sur fonds de propos défavorables de Jefferies qui réaffirme son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 14,3 euros, abaissant en outre son estimation de BPA de 3% pour 2018.



Le broker pense que 'la décélération de croissance en France a causé des débats sur la relation entre croissance et marges', et que 'la réaction du marché aux semestriels de Spie ont soutenu (sa) vision que le cash-flow et le bilan tirent actuellement la valorisation'.



