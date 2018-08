Spie : projet de pont cyclable mobile aux Pays-Bas

27/08/2018 | 11:05

Spie indique que sa filiale néerlandaise fait partie d'une équipe chargée de la création d'un pont cyclable mobile construit à partir de matières premières naturelles. Les plans définitifs ont été approuvés, et les préparatifs de son installation ont débuté.



Conçu en matière plastique renforcée de fibres, ce pont pour vélos innovant répondra aux normes fixées par le prestataire français de services multi-techniques, en étroite collaboration avec la province de Frise et Infra Composites.



Le nouveau pont cyclable remplacera le pont actuel sur le canal de Van Harinxma, dont la durée de vie arrive à son terme, et garantira un passage sécurisé et facilité pour les plus gros navires, grâce à sa largeur de dégagement de 17 mètres. Il entrera en service début 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.