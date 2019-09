Spie : réalise l'intégration de Cimlec Industrie

03/09/2019 | 11:01

Spie annonce l'intégration dans le groupe de la société Cimlec Industrie. Elle est spécialisée dans l'automatisation, la robotisation et l'optimisation des outils de production.



' Cimlec est le partenaire clef des industriels pour la conception, la réalisation et la maintenance d'installations dans les domaines de l'électricité, de l'automatisme et de la robotique industrielle ' indique le groupe.



Ses principaux secteurs d'activité sont l'automobile, la logistique, les transports, la chimie, la pharmacie et l'énergie.



' Nos offres en robotique et automatisme vont se renforcer et se diversifier significativement pour accompagner nos clients vers l'industrie 4.0, au service de la performance de leurs procédés industriels. Par ailleurs, cette acquisition va largement participer à accroitre notre position d'intégrateur de solutions smart & agile sur le marché des services aux industries. ' a déclaré Frédéric Toussaint, directeur général de la division Industrie de Spie Industrie & Tertiaire.



