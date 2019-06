Spie : réaménagement des berges de l'Allier à Vichy

13/06/2019 | 11:30

Spie annonce que sa filiale Spie CityNetworks a été sélectionnée par la communauté d'agglomération Vichy Communauté pour participer au réaménagement d'un large segment de la rive gauche de l'Allier.



'Ce nouvel aménagement, qui fait également intervenir d'autres corps de métiers, vise à valoriser et dynamiser les activités sur les berges tout en préservant l'écosystème naturel', explique le groupe de services multi-techniques.



Après une phase de conception de six mois, les travaux de distribution d'électricité ont débuté en mars dernier. Les opérations d'éclairage public devraient être lancées en juin et se poursuivre jusqu'à l'automne. Ces travaux mobilisent 20 collaborateurs.



