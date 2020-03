Spie : rénove une station de commutation en Allemagne

17/03/2020 | 11:15

Le groupe Spie annonce ce jour qu'il rénove la station de commutation ainsi que l'ingénierie de protection et de contrôle associée dans le noeud de réseau de Lichterfelde, en Allemagne.



Ces travaux se font pour le compte de Stromnetz Berlin GmbH (en charge du réseau de distribution énergétique de Berlin), et en collaboration avec ABB, SPIE Deutschland & Zentraleuropa.



'Actuellement, le noeud de réseau contient une station de commutation isolée à l'air et au gaz qui sera remplacée par une station de commutation isolée au gaz, avec un total de 22 panneaux de commutation. Cette intervention se fera sans interrompre le fonctionnement de la station', détaille SPie.



Les travaux ont commencé en décembre 2019 et devraient s'achever en décembre 2026. Le contrat comprend l'intégralité du processus de rénovation.



