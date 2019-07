Spie : retour aux bénéfices au 1er semestre

26/07/2019 | 09:09

Spie annonce un rebond marqué de son résultat net à 44 millions d'euros au premier semestre 2019, contre une perte nette de 17,5 millions un an auparavant, et un EBITA en hausse de 4,5% à 156,3 millions, soit une marge d'EBITA stable à 4,8%.



A 3.223,8 millions d'euros, la production totale du groupe de services multi-techniques ressort en croissance de 3,7%, dont une progression de 3,4% à change constant et une croissance organique robuste de 3,1%.



Spie confirme ses perspectives annuelles d'une croissance de la production entre 2,5 à 4,5% (à change constant y compris acquisitions bolt-on), d'une marge d'EBITA d'au moins 6% et d'un cash conversion autour de 100%, avec une poursuite de la réduction du levier financier.



