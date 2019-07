Spie : signe un contrat avec l'Université de Dundee

30/07/2019 | 11:18

Spie UK a signé un contrat-cadre de trois ans avec l'Université de Dundee.



Le groupe prendra en charge la conception le remplacement et la modernisation des installations mécaniques et électriques de l'Université de Dundee.



Le remplacement des systèmes de vapeur existants, essentiels au bon fonctionnement de l'École des Sciences de la Vie, constitue l'un des éléments clés du contrat.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.