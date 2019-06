Spie : un concert Aviva s'allège au capital

11/06/2019 | 15:16

Aviva Investors Global Services Limited et Aviva Investors France agissant de concert ont déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Spie, puis le 6 juin, le seuil de 5% du capital, et détenir de concert 4,77% du capital et 4,26% des droits de vote.



Ces deux franchissement de seuils ont fait suite à des cessions d'actions Spie sur le marché. Les deux déclarants sont contrôlés par l'assureur britannique Aviva plc et agissent pour le compte de fonds et de clients sous gestion.



