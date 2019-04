Spie : un support informatique pour Gustave Roussy

16/04/2019 | 11:15

Spie ICS, filiale de services numériques du groupe Spie, accompagne Gustave Roussy dans l'exploitation d'une partie de son support informatique.



' Ce contrat, piloté par la Direction de la Transformation Numérique et des Systèmes d'Information (DTNSI) de l'établissement, mobilise le savoir-faire de Spie ICS dans un environnement médical et de recherche de pointe ' indique le groupe.



Spie ICS a débuté en janvier 2019, en partenariat avec la DTNSI, des prestations de support technique avec la mise en place d'un centre de service externalisé et de pôles d'intervention de proximité pour répondre aux sollicitations des professionnels de l'établissement.



