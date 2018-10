Spie : une nouvelle responsable de la communication externe

29/10/2018 | 10:50

Spie annonce ce jour la nomination de Charlotte Barberet au poste de responsable de la communication externe et de la marque du groupe.



Sa nomination est effective depuis le 17 septembre.



'Avec 15 ans d'expérience dans un contexte international en marketing opérationnel, digital et en communication B to B. Charlotte Barberet (...) sera en charge de promouvoir la marque SPIE au travers de contenus institutionnels sur les médias print et digitaux', indique le groupe spécialisé dans les services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications.





