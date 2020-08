BONDS : S&P abaisse la perspective de Spie à "négative"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation S&P a annoncé lundi avoir abaissé la perspective de la note de crédit "BB" du spécialiste du génie électrique et mécanique Spie de "stable" à "négative". Cette révision est notamment due à des perspectives de résultats plus faibles pour 2020, en raison de l'impact de la pandémie, a indiqué l'agence. Même si l'activité de Spie fait preuve de résilience, S&P s'attend à ce que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) chute de 15% à 20% en 2020 par rapport à 2019 et table sur une baisse de ses revenus d'environ 5%. (jmarion@agefi.fr) ed: TVA

