SPIE : remporte un contrat à Hanovre

SPIE a annoncé avoir remporté un contrat afin de participer à l'aménagement des infrastructures de l'hôpital de campagne dédié au Coronavirus sur le parc d'exposition d'Hanovre. Le prestataire de services multi-techniques précise que cet hôpital de campagne est conçu pour accueillir 500 patientes et patients ne nécessitant pas de soins médicaux intensifs. Aussi, plus de 80 médecins et une centaine de membres du personnel médical seront en mesure de soigner ces patients.L'entreprise ajoute que l'exploitation de ce centre de soins sera prise en charge par l'École Supérieure de Médecine de Hanovre." Le client se félicite de la bonne coopération entre toutes les parties prenantes et se montre très satisfait de la façon dont une opération aussi exigeante a été jusqu'à présent menée à bien " a commenté Wolfram Ermlich, chef de projet au sein de la division Information & Communication Services de Spie.