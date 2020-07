SPIE : renouvellement d'un contrat en Allemagne

23/07/2020 | 11:14

Le groupe Spie annonce ce jour que Spie Deutschland & Zentraleuropa et son client, Munich Re, viennent de prolonger avant-terme leur contrat de services techniques et infrastructurels de facility management, concernant les installations de la compagnie de réassurance.



'Avec cette reconduction du contrat pour quatre années supplémentaires (l'échéance initiale était fixée à février 2023), Munich Re renouvelle sa confiance dans l'expertise de Spie en matière de services et de prestations techniques', commente le groupe.



