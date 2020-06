Spie : présente une solution de guidage dans les aéroports

25/06/2020 | 14:27

Le groupe Spie annonce ce jour que sa filiale Spie Nederland a développé une nouvelle application mobile baptisée AirPortal.



Cette application permet aux voyageurs de s'orienter dans les aéroports et d'arriver à destination sans difficulté.



'Avec AirPortal, les utilisateurs sont aux commandes de leur voyage depuis la réservation de leur vol jusqu'à leur arrivée à destination. L'application offre un large éventail de services et de conseils. Avant le départ pour l'aéroport, l'application consulte l'état du trafic, vérifie le niveau d'affluence à l'aéroport et indique au voyageur à quelle heure il doit partir. AirPortal permet également de réserver une place de parking, avec ou sans borne de recharge', explique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.