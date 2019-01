24 Janvier 2019 – 18h00 CET: SpineGuard annonce son chiffre d'affaires 2018 à 7,6 M (lire l'article).

Communiqué de Presse

SpineGuard annonce son chiffre d'affaires 2018 à 7,6 M€

Record des ventes de dispositifs en 2018 avec plus de 9 000 unités

Ventes aux États-Unis : +0,5% à taux de change constant

Vis intelligente aux États-Unis : plus de 120 chirurgies en 2018, en hausse de 50%

EBITDA1 consolidé positif au quatrième trimestre

Filiale américaine profitable en année pleine

PARIS, SAN FRANCISCO, le 24 janvier 2019 - 18h00 CET - SpineGuard (FR0011464452 - ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser le placement d'implants osseux, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires, son EBITDA et sa position de trésorerie prévisionnels non audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Stéphane Bette, Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : « En 2018, SpineGuard a réussi son virage stratégique. Nous nous sommes donnés comme objectifs prioritaires l'atteinte de l'équilibre financier opérationnel et le déploiement de notre plateforme technologique dans de nouvelles applications, tout en conservant au mieux nos acquis commerciaux sur un marché complexe marqué par l'arrivée massive des plateformes sophistiquées d'assistance à la chirurgie. Nous sommes en conséquence satisfaits des résultats de cette année écoulée avec l'atteinte de l'équilibre financier au dernier trimestre, la confirmation de la valeur clinique et économique de la vis intelligente démontrée par l'augmentation significative du nombre de chirurgies, la poursuite du développement prometteur de l'application dentaire avec le marquage CE et la livraison d'un premier lot de produits, et le partenariat de recherche universitaire lancé en robotique. Ceci a été exécuté tout en conservant notre niveau de ventes aux États-Unis et en préparant les conditions du succès en Chine. En 2019, nous continuerons d'innover pour développer notre valeur stratégique en lançant notamment une nouvelle génération de produits connectés à une tablette de visualisation du signal DSG, et en poursuivant notre programme de recherche pour développer des données scientifiques sur l'application robotique de notre technologie.»

€ milliers - IFRS 2018 2017 Variation Premier trimestre 1 769 2 169 -18% Deuxième trimestre 1 857 2 030 -8% Troisième trimestre 1 879 1 793 +5% Quatrième trimestre 2 070 2 182 - 5% Total annuel 7 575 8 174 -7% Chiffres non audités

Au total, 9 001 dispositifs équipés de la technologie DSG ont été vendus en 2018, comparés aux 8 764 en 2017, soit une hausse de +3%. 5 336 dispositifs (59%) vs. 5 303 en 2017 (+1%) ont été vendus aux États-Unis, où le chiffre d'affaires a atteint 7 557 KUS$ vs. 7 517 KUS$ en 2017, +0,5%.

1 Capacité d'autofinancement 1

En dehors des États-Unis, malgré une hausse des volumes de +6%, le chiffre d'affaires a diminué de - 23% à 1 164 K€ vs. 1 514 K€ en 2017.

Le chiffre d'affaires annuel consolidé a diminué de -4% à taux de change constant (-7% à taux de change réel).

ELEMENTS FINANCIERS PREVISIONNELS NON AUDITES

SpineGuard estime que son EBITDA est positif au quatrième trimestre 2018 et que l'EBITDA sur le second semestre est proche de l'équilibre (vs. -1,0 M€ du second semestre 2017).

Par ailleurs, pour la première fois en 2018, la filiale américaine SpineGuard Inc. devrait dégager un résultat net positif sur l'année entière.

La position de trésorerie au 31 décembre 2018 atteint 1,1 M€, s'y ajoute la disponibilité sécurisée du financement obligataire (OCAPI) de 2,8 M€, pour un total de 3,9 M€. La Société dispose également de la possibilité d'un emprunt obligataire additionnel de 1,5 M€ sous réserve de l'atteinte d'objectifs de chiffre d'affaires.

Ces résultats préliminaires sont non-audités et fondés sur les premières estimations réalisées par la direction de la société au 31 décembre 2018. Ils sont par conséquent susceptibles d'être modifiés. SpineGuard a prévu de communiquer sur ses résultats annuels le 14 mars 2019 après clôture des marchés.

Prochain communiqué financier : résultats annuels 2018, le 14 mars 2019 (post-clôture du marché)

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser le placement d'implants osseux. L'objectif de SpineGuard est d'établir sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG®) comme standard de soin mondial avec, comme prochaine étape, son intégration dans les plateformes robotiques. Le PediGuard®, premier dispositif équipé de la technologie DSG® et co-inventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée. Grâce au capteur situé à sa pointe et à l'électronique embarquée dans sa poignée, le PediGuard® mesure en temps réel et retranscrit sous la forme d'un signal sonore et lumineux tout changement de conductivité électrique des tissus rencontrés. De nombreuses études cliniques publiées dans des revues médicales et scientifiques de référence ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Plus de 60.000 chirurgies ont été réalisées avec des dispositifs médicaux équipés de la technologie DSG® à travers le monde. Forts de ces solides fondamentaux, SpineGuard déploie sa plateforme technologique DSG® dans la vis pédiculaire « intelligente », une innovation disruptive lancée fin 2017, et élargit son champ d'applications à l'implantologie dentaire et à la robotique chirurgicale. La société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.

Plus d'informations sur www.spineguard.fr

Contacts

SpineGuard Stéphane Bette Directeur Général Tél. : 01 45 18 45 19 s.bette@spineguard.com Manuel Lanfossi Directeur Financier m.lanfossi@spineguard.com NewCap Relations Investisseurs & Communication Financière Mathilde Bohin / Pierre Laurent Tél. : 01 44 71 94 94 spineguard@newcap.eu

