Guidage des robots chirurgicaux par la mesure DSG® en temps réel : SpineGuard et l'ISIR remportent le prix du meilleur article scientifique au symposium international Hamlyn

SpineGuard (FR0011464452– ALSGD) (Paris:ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG®) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui avoir remporté le prix du meilleur article scientifique au symposium Hamlyn, conférence internationale portant sur la robotique médicale qui vient de se tenir cette semaine (24-26 juin 2019) à Londres au Royaume-Uni.

L’étude de faisabilité préclinique récompensée présentait l’utilisation de la mesure DSG effectuée directement au contact de l’os pendant le perçage et sans rayons X. L’objectif est de fournir une information en temps réel aux robots et ainsi de prévenir les brèches de la barrière osseuse corticale qui, si non détectées, peuvent entrainer des complications dramatiques. Cette étude et la publication associée sont le fruit de la collaboration entre SpineGuard et l’ISIR (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique), un laboratoire affilié à l’université de la Sorbonne, le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale). Le symposium Hamlyn est l’un des plus réputés au monde dans le domaine de la robotique médicale.

Stéphane Bette, Directeur Général et co-fondateur de SpineGuard, déclare: « Il s’agit de la première communication des résultats expérimentaux obtenus avec la technologie DSG appliquée à la robotique. Nous sommes donc très heureux de recevoir le prix du meilleur article scientifique. C’est une vraie reconnaissance venant de la communauté des experts en robotique médicale qui met en lumière le potentiel de notre technologie dans ce domaine. Ce prix récompense la qualité de notre collaboration avec l’ISIR et constitue un atout important pour nouer des accords stratégiques avec des partenaires industriels désireux d’intégrer la technologie DSG dans leurs plateformes d’assistance à la chirurgie. Après avoir validé la vis intelligente-DSG pour la chirurgie vertébrale et la première génération d’instruments de perçage intelligents-DSG pour l’implantologie dentaire, nous démontrons maintenant, comme décrit dans nos brevets en 2017, l’utilité et la valeur de la technologie DSG pour le placement d’implants osseux à l’aide de robots chirurgicaux. Nous sommes déterminés à déployer avec succès la technologie DSG dans ces nouvelles applications cliniques très prometteuses et activer ainsi de nouveaux relais de croissance tout en nous appuyant sur l’activité historique de la gamme PediGuard désormais profitable. »

Guillaume Morel, Professeur à l’université de la Sorbonne ajoute : « Cet article est co-signé par une équipe constituée de Jimmy da Silva, ingénieur en programme CIFRE à la Sorbonne, Thibault Chandanson, Manager R&D chez SpineGuard et moi-même. Il illustre bien la nature de notre partenariat : un vrai travail de proximité au quotidien pour produire des avancées et l’innovation de demain en nous focalisant sur la combinaison de DSG et de la robotique. Cela va donc bien au-delà du simple transfert de résultats de mon labo vers SpineGuard. Le label national Carnot, attribué à notre laboratoire au sein de Carnot Interfaces, encourage cette approche. Une approche fructueuse, car elle permet non seulement la création de propriété intellectuelle mais également l’obtention de résultats de recherche majeurs. Cela n’est pas si fréquent dans les partenariats public-privé. Nous sommes particulièrement honorés de ce prix car le jury est composé de membres du monde académique, de l’industrie et du monde médical. Les membres du jury ont aimé la limpidité et l’efficacité de la méthode proposée, qui s’impose d’entrée comme une évidence : une idée simple et claire, qui engendre de nouvelles fonctions de sécurité sans recours aux rayons X. Une belle option ? Aujourd’hui c’est certain, c’est le sens de ce prix. Mais je dirais que ce que nous construisons pourrait devenir, demain, indispensable à toute nouvelle avancée en chirurgie orthopédique robotisée.»

