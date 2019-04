SPINEGUARD : repli de 6,9% du chiffre d'affaires au premier trimestre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SpineGuard a affiché un chiffre d’affaires en baisse de 6,9% à 1,692 million d’euros au titre de son premier trimestre 2019. " Les 85% de croissance des ventes de nos produits les plus récents, vis intelligente DSG et PediGuard Threaded, n'ont pas permis de compenser sur ce premier trimestre 2019 les difficultés rencontrées sur la gamme PediGuard historique", a précisé Stéphane Bette, Directeur Général et co-fondateur du groupe. Ainsi, 2 028 unités équipées de la technologie DSG ont été vendues sur la période, comparées aux 2 351 unités du premier trimestre 2018.