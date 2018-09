SpineGuard : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SpineGuard a réduit par deux sa perte nette au premier semestre 2018. Elle est ressortie à 1,086 million, contre 2,244 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel de la medtech s’améliore de 50% à -839 000 euros et l’Ebitda s’améliore de 70% à -483 000 euros. La société a généré un chiffre d’affaires de 3,626 millions, en baisse de 14% à taux de change réel et 5% à taux de change constant comparé à la même période l’année dernière. a trésorerie au 30 juin 2018 ressort à 861 000 euros contre 1,190 million au 31 décembre 2017.Stéphane Bette, directeur général de SpineGuard, déclare : "Nos résultats sont en ligne avec nos objectifs et permettent de nous approcher de la profitabilité opérationnelle attendue pour la fin de l'exercice. Forts de nos nouveaux financements, nous continuerons d'investir pour accélérer notre croissance avec un focus sur les États-Unis, la vis intelligente DSG ainsi que la préparation des futures applications digitales et robotiques de notre technologie DSG".