SpineGuard : Assemblée Générale Mixte de SpineGuard - 14 mai 2020

SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME) (Paris:ALSGD), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, confirme la tenue à huis clos de l’assemblée générale mixte le jeudi 14 mai à 8h45 et présente ses modalités.

Conformément à la réglementation en vigueur1 et aux recommandations émises par l’AMF à ce propos, SpineGuard confirme que son Assemblée Générale Mixte aura bien lieu le 14 mai 2020 à 8h45 à huis clos hors la présence physique des actionnaires. Il est rappelé que l’AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, prérogative fondamentale de l’actionnaire.

Les votes se feront donc exclusivement à distance et, sauf cas particulier, à exprimer avant l’Assemblée Générale.

La brochure de convocation ainsi que le formulaire de vote sont disponibles aux liens suivants :

Brochure de convocation AGO AGE 2020

Formulaire de vote

Pour que le vote soit bien pris en compte, le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité.

Ces documents doivent être envoyés soit à l’adresse suivante Société Générale, Services Assemblée Générale, 32 rue du Champ de Tir – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 soit par courrier électronique à l’adresse suivante : investors@spineguard.com

Leur date limite de réception est fixée au 11 mai 2020.

L’Assemblée Générale Mixte se déroulera par visioconférence et sera accessible en se connectant au lien suivant : https://global.gotomeeting.com/join/630832325

La présentation dédiée sera mise à disposition à partir de 8h45 sur le site internet de la société sous la rubrique Assemblée Générale de la section Investisseurs :

https://www.spineguard.com/fr/investisseurs/documentation/

Les questions peuvent être posées par écrit lors de la réunion ou peuvent être envoyées en amont aux adresses suivantes : investors@spineguard.com ou spineguard@newcap.eu.

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 75.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 15 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.

Plus d’informations sur www.spineguard.fr

