SpineGuard : ConfiDent ABC crée l'évènement avec la technologie DSG® au congrès IDS et des chirurgies dentaires en direct

SpineGuard (FR0011464452– ALSGD, éligible PEA-PME) (Paris:ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG®) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux et ConfiDent ABC (une société du Groupe Adin, fabricant de solutions dentaires uniques et accessibles), ont créé l’évènement grâce aux chirurgies réalisées en direct avec les instruments SafeGuard équipés de la technologie DSG lors de l’IDS, le plus grand congrès dentaire mondial qui se tient à Cologne en Allemagne tous les deux ans.

Les chirurgies ont été réalisées dans une bulle stérile identique à celles utilisées sur le terrain par des associations type Médecins sans frontières. Le Professeur Adin Lorean et le Dr. Noa Barer ont pratiqué une chirurgie en direct chaque jour du congrès. Quatre patients ont ainsi été opérés sur le stand et les chirurgies ont été diffusées en direct sur des écrans géants et sur les réseaux sociaux.

Cliquer sur ce lien pour voir une chirurgie

Chaque chirurgie a été vue par 300 personnes sur le congrès lui-même tandis que les vues cumulées sur les réseaux sociaux se sont élevées à près de 5 000.

Sur le stand, ConfiDent ABC a pu recueillir de nombreux avis de dentistes leader d’opinion et de représentants d’autres grandes sociétés de l’industrie dentaire à la recherche de technologies disruptives comme DSG.

Le Professeur Adi Lorean explique : “Le lancement de SafeGuard à l’IDS était une étape très importante dans l’exposition et l’application de la technologie DSG dans le domaine dentaire. Nous pouvons désormais commencer les formations et construire le groupe de chirurgiens utilisateurs de DSG qui enseigneront la technique à leurs pairs. Parallèlement, nous travaillons et poursuivons la collaboration fructueuse avec notre partenaire SpineGuard pour le développement de la prochaine génération des produits SafeGuard.”

Stephane Bette, Directeur Général de SpineGuard ajoute : “Nous sommes enchantés de la visibilité et du très fort intérêt reçu par les produits DSG SafeGuard au congrès de l’IDS. C’est la démonstration du succès d’un partenariat efficace et passionné avec les équipes de ConfiDent ABC et du Groupe Adin. Nous sommes impatients de voir le succès commercial se construire et de continuer à soutenir ConfiDent ABC dans le développement de leur prochaine génération d’instruments de guidage DSG pour l’implantologie dentaire.”

Eyal Milman, Président Directeur Général de Adin Group conclut : “Nous sommes très fiers d’annoncer le lancement officiel du SafeGuard intégrant la technologie DSG dans le domaine dentaire. Nous pensons que les présentations et les chirurgies en direct ont constitué un vrai succès et nous sommes très motivés à l’idée de mettre en place et de déployer la technologie dans le monde entier.”

Confident ABC estime aujourd’hui à 3.7 milliards de dollars le marché des implants dentaires qui pourraient être posés grâce au guidage DSG, en croissance de 6% environ annuellement.

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 70.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 14 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée « entreprise innovante » par Bpifrance depuis 2009.

À propos du groupe Adin

Adin, fondée en 2001 par Eyal Milman et Yechezkel Adin, fournit une large gamme de solutions et services aux praticiens et laboratoires. Le groupe Adin qui emploie 260 collaborateurs à travers le monde dont 100 en Israël, développe, fabrique et commercialise des produits et services dentaires dans plus de 60 pays. Le groupe s’efforce d’être à la pointe de la technologie, de développer et de fabriquer des solutions innovantes pour le bénéfice de ses clients à travers le monde et de fournir des produits de haute qualité et des services qui permettent de traiter les patients avec succès, tout en proposant un assortiment de solutions accessibles au plus grand nombre. Le groupe Adin a notamment développé un scanner intra-oral qui offre aux praticiens un accès à l’ère digitale.

