SpineGuard : annonce l’obtention du marquage CE pour les applications dentaires équipées de la technologie DSG® développées avec le Groupe Adin

SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME) (Paris:ALSGD), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui avoir obtenu le marquage CE pour les applications dentaires équipée de la technologie DSG et développées avec le Groupe Adin.

Cette première génération de produits appelés SafeGuard va permettre au Groupe Adin de réaliser des études cliniques à plus grande échelle, de présenter une gamme de produits adaptés aux besoins des praticiens dentaires et de les commercialiser dans les pays reconnaissant le marquage CE. SpineGuard et ConfiDent ABC ont identifié trois principales applications pour l’implantologie dentaire et la technologie DSG, avec un potentiel combiné de 8 millions de procédures.

Stéphane Bette, Directeur Général de SpineGuard, déclare : « Cette première génération de produits équipés de la technologie DSG destinés aux applications dentaires reflète l’efficacité et l’excellence de notre partenariat avec le Groupe Adin. Nous sommes extrêmement satisfaits et fiers d’avoir pu accompagner Adin Group dans la matérialisation rapide de produits leur permettant de répondre aux attentes d’innovation de leurs marchés.»

Erez Cohen, Directeur Général du Groupe Adin, déclare : « La vision du Groupe Adin est de rendre disponible une chirurgie dentaire d’excellence à tous et partout. En tant que leader dans l’innovation, nous sommes fiers des efforts entrepris pour adopter ces nouvelles technologies afin de les mettre à disposition dans notre catalogue. La première génération des produits SafeGuard, résultat d’une coopération unique entre ConfiDent ABC Ltd - filiale du Groupe Adin- le Professeur Adin Lorean et l’excellente équipe chez SpineGuard, est une étape importante pour le développement du Groupe Adin. Elle va permettre aux dentistes du monde entier de réaliser et proposer des traitements plus simples et plus sûrs pour leurs patients. Nous sommes convaincus chez Adin Group que SafeGuard va devenir un outil indispensable pour les dentistes. »

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser le placement d’implants osseux. L’objectif de SpineGuard est d’établir sa technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel comme le standard de soin mondial. Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la technologie DSG® et co-inventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée. Grâce au capteur situé à sa pointe et à l’électronique embarquée dans sa poignée, le PediGuard® mesure en temps réel et retranscrit sous la forme d’un signal sonore et lumineux tout changement de conductivité électrique des tissus rencontrés. De nombreuses études cliniques publiées dans des revues médicales et scientifiques de référence ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Plus de 65.000 chirurgies ont été réalisées avec des dispositifs médicaux équipés de la technologie DSG® à travers le monde. SpineGuard continue d’élargir le champ d’application de sa plateforme technologique à travers la mise en place de partenariats stratégiques avec des sociétés innovantes de l’industrie médicale et le développement d’instruments et implants intelligents. La société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009. Plus d’informations sur www.spineguard.fr

À propos du groupe Adin

Adin, fondée en 2001 par Eyal Milman et Yechezkel Adin, fournit une large gamme de solutions et services aux praticiens et laboratoires. Le groupe Adin qui emploie 260 collaborateurs à travers le monde dont 100 en Israël, développe, fabrique et commercialise des produits et services dentaires dans plus de 60 pays. Le groupe s’efforce d’être à la pointe de la technologie, de développer et de fabriquer des solutions innovantes pour le bénéfice de ses clients à travers le monde et de fournir des produits de haute qualité et des services qui permettent de traiter les patients avec succès, tout en proposant un assortiment de solutions accessibles au plus grand nombre. Le groupe Adin a notamment développé un scanner intra-oral qui offre aux praticiens un accès à l’ère digitale. http://www.adin-group.com

1 Membre du Groupe Adin

