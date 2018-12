SpineGuard : annonce la signature d’un partenariat avec Carnot Interfaces afin d’associer sa technologie DSG™ à un robot chirurgical

Regulatory News:

SpineGuard (Paris:ALSGD) (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique destinés à sécuriser le placement d’implants osseux, annonce avoir conclu avec Carnot Interfaces (Sorbonne Université, Inserm, CNRS), un accord de partenariat pluriannuel afin d’associer sa technologie DSG à un robot chirurgical.

En novembre 2017, l’étude collaborative et expérimentale de faisabilité avait démontré avec succès comment la technologie DSG peut arrêter automatiquement un robot chirurgical lorsque la proximité d’une brèche osseuse est détectée et éviter ainsi de graves complications chirurgicales. Fort de ce premier résultat positif, SpineGuard et Carnot Interfaces ont décidé de renforcer leur collaboration par la signature d’un contrat de partenariat comprenant notamment l’embauche d’un chercheur doctorant dédié à ce projet grâce à une convention dite CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche).

Stéphane Bette, Directeur Général de SpineGuard déclare : «Nous sommes très heureux de lancer ce partenariat qui va nous permettre de travailler aux applications industrielles de notre technologie DSG® en robotique chirurgicale, et de développer la protection intellectuelle correspondante. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Carnot Interfaces va déboucher sur des avancées technologiques majeures qui permettront au robot d’effectuer de façon autonome et sécurisée des perçages dans le squelette humain voire même l’insertion directe d’implants. Notre capteur intelligent DSG® constitue à notre connaissance la seule technologie prouvée cliniquement de mesure in-situ et en temps réel capable de différencier les tissus du squelette. Ce partenariat majeur avec Carnot Interfaces démontre de ce que peuvent être des collaborations d’excellence entre les industriels et la recherche française.»

Guillaume Morel, Professeur à Sorbonne Université, ajoute : «Pour notre équipe de l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR), qui est l’un des cinq laboratoires de Carnot Interfaces, ce partenariat était très attendu. Nos approches de la robotique, collaborative et guidée par les capteurs, sont en parfait alignement avec la vision de SpineGuard sur l’instrumentation chirurgicale : le chirurgien reste au cœur de la décision et du contrôle de la réalisation du geste ; les technologies sont là pour sécuriser et simplifier les procédures, en rien pour remplacer les chirurgiens. Nous sommes dans une situation rare de pouvoir proposer une innovation de rupture avec une visibilité assez bonne sur la roadmap de R&D, notamment grâce aux premiers résultats de notre étude de faisabilité. L’équipe mobilisée chez SpineGuard et à l’ISIR regroupe des expertises pointues et pluridisciplinaires. Toutes les conditions sont réunies pour obtenir rapidement des avancées majeures. »

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires 2018, le 17 janvier 2019.

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser le placement d’implants osseux. L’objectif de SpineGuard est d’établir sa technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel comme le standard de soin mondial. Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la technologie DSG® et co-inventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée. Grâce au capteur situé à sa pointe et à l’électronique embarquée dans sa poignée, le PediGuard® mesure en temps réel et retranscrit sous la forme d’un signal sonore et lumineux tout changement de conductivité électrique des tissus rencontrés. De nombreuses études cliniques publiées dans des revues médicales et scientifiques de référence ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Plus de 65.000 chirurgies ont été réalisées avec des dispositifs médicaux équipés de la technologie DSG® à travers le monde. SpineGuard continue d’élargir le champ d’application de sa plateforme technologique à travers la mise en place de partenariats stratégiques avec des sociétés innovantes de l’industrie médicale et le développement d’instruments et implants intelligents. La société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009. Plus d’informations sur www.spineguard.fr

À propos de Carnot Interfaces

Créé en 2016 et basé à Paris, Carnot Interfaces regroupe 5 laboratoires (LIP6, ISIR, LIB, LIMICS et UMR.S1158) des domaines de l’informatique, de la robotique et des technologies pour la santé avec pour ambition d’accroître leur recherche partenariale avec les entreprises. Cet institut qui bénéficie du label « Tremplin Carnot », attestant de son professionnalisme, a pour tutelles Sorbonne Université, le CNRS et l’INSERM, qui comptent parmi les opérateurs de recherche les plus innovants dans tous les classements internationaux. Aujourd’hui, Carnot Interfaces réunit 800 chercheuses et chercheurs et se caractérise par l’excellence de ses recherches, le dynamisme de ses équipes et le professionnalisme de sa relation avec les entreprises. Il devient un acteur incontournable de la recherche partenariale dans les domaines du numérique avec 15 millions d’euros de recettes partenariales dès la première année. Plus d’informations sur : www.carnot-interfaces.fr

