SpineGuard : marquage CE pour des applications dentaires

13/12/2018

SpineGuard annonce avoir obtenu le marquage CE pour les applications dentaires équipée de la technologie DSG et développées avec le Groupe Adin, première génération de produits SafeGuard commercialisée par ConfiDent ABC.



Cette génération de produits va permettre au Groupe Adin de réaliser des études cliniques à plus grande échelle, de présenter une gamme de produits adaptés aux besoins des praticiens dentaires et de les commercialiser dans les pays reconnaissant le marquage CE.



SpineGuard et ConfiDent ABC, filiale du Groupe Adin, ont identifié trois principales applications pour l'implantologie dentaire et la technologie DSG, avec un potentiel combiné de huit millions de procédures.



