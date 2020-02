SpineGuard : obtient l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et adapte sa gouvernance pour renforcer le développement de l'innovation

Regulatory News:

SpineGuard (Paris:ALSGD) (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, annonce l’ouverture d’une procédure volontaire de sauvegarde en France (article L 620-1 du code de commerce) et aux États-Unis (Chapter 11).

Pierre Jérôme, cofondateur et Président Directeur Général de SpineGuard, déclare : « Cette décision prudente et responsable nous confère aujourd’hui la marge de manœuvre nécessaire pour mener à bien notre stratégie d’innovation dans des conditions économiques et juridiques favorables. Comme nous l’avons récemment annoncé, la société affiche une dynamique d’exploitation positive mais fait face à une problématique d’endettement et doit nécessairement réaménager sa structure de financement. L’obtention de cette procédure de sauvegarde doit nous permettre de renégocier les conditions de remboursement de notre dette dans un cadre juridique, de manière plus sereine. En rééchelonnant notre dette, nous pourrons poursuivre le déploiement de notre technologie DSG et la mise en place de partenariats stratégiques sur des bases saines et créer ainsi de la valeur pour nos actionnaires. »

Adaptation de la gouvernance de la société

Monsieur Pierre Jérôme, cofondateur et Président du Conseil d’administration, a été nommé Directeur Général par le Conseil d’administration. Il est rappelé que Monsieur Pierre Jérôme a déjà exercé le mandat de Directeur Général de la société. Par ailleurs, Monsieur Stéphane Bette, cofondateur et anciennement Directeur Général, conserve ses fonctions exécutives et assure désormais la fonction de Directeur Général Délégué.

Cette double nomination s’inscrit dans la volonté du Conseil d’administration de concentrer les efforts de SpineGuard sur le déploiement de l’innovation et la mise en place de partenariats stratégiques avec les industriels du secteur tout en continuant d’améliorer la situation financière de l’entreprise.

Stéphane Bette, Directeur Général Délégué de SpineGuard, conclut : « Le retour de Pierre dans l’équipe de Direction est une décision unanime du Conseil d’administration. Je suis ravi de partager la Direction de la société à ses côtés et me réjouis de pouvoir désormais me mobiliser pleinement sur le développement de l’innovation, créatrice de valeur pour SpineGuard, tout en restant attentif au maintien de la rentabilité opérationnelle. »

Rappel des perspectives pour 2020

En 2020, SpineGuard souhaite poursuivre son virage stratégique et générer de la croissance.

La nouvelle génération de produits PediGuard équipés de DSG Connect, qui ajoute une interface par tablette connectée pour visualisation et enregistrement du signal, devrait obtenir le marquage CE au 1er trimestre 2020. L’homologation FDA, également en cours, est attendue plus tard dans l’année.

Par ailleurs, les efforts commerciaux devraient porter leurs fruits aux États-Unis et dans certaines autres zones géographiques à fort potentiel comme le Brésil, le Moyen-Orient, ou La Turquie. La collaboration avec le partenaire industriel Adin Dental/ConfiDent sur l’application dentaire va s’intensifier en 2020.

Enfin, la recherche de partenariats stratégiques avec les industriels du secteur notamment pour l’application robotique se poursuit, en collaboration avec la banque d’affaires Healthios Capital Markets, des marques d’intérêt ont été reçues.

Complément d’information sur la procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde concerne uniquement les entreprises qui ne sont pas en cessation de paiement.

Dans l’attente de l’établissement d’un plan de sauvegarde, le paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure est suspendu. Cette décision va permettre à SpineGuard de négocier la restructuration de sa dette en vue d’assurer la pérennité de son activité, de l’emploi tout en garantissant le paiement de ses créanciers.

La cotation des actions de la société, admises aux négociations sur Euronext Growth Paris, demeure en l’état suspendue.

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 75.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 15 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.

Plus d’informations sur www.spineguard.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200213005786/fr/