SpineGuard : obtient le marquage CE pour la commercialisation de sa nouvelle plateforme «DSG Connect»

SpineGuard (Paris:ALSGD) (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui l’obtention du marquage CE de sa plateforme « DSG Connect ».

Cette nouvelle plateforme à forte valeur stratégique déjà utilisée expérimentalement par SpineGuard pour guider les robots chirurgicaux va pouvoir désormais s’appliquer à toute sa gamme de produits. L’obtention du marquage CE permet le lancement commercial en Europe d’une nouvelle génération de PediGuard et de vis intelligente, équipée du module DSG-Connect. C’est une interface tablette sans fil qui ajoute le signal visuel à l’audio pour optimiser l’exploitation du signal, permettre l’enregistrement de données comme preuve médico-légale et réaliser des études cliniques sur la qualité osseuse.

Stéphane Bette, cofondateur et Directeur Général Délégué de SpineGuard, déclare : «SpineGuard affirme sa volonté de poursuivre l’innovation. DSG Connect est une étape majeure dans le développement de la société et le déploiement de la technologie DSG, non seulement en raison du potentiel commercial mais également de la valeur stratégique de cette nouvelle plateforme. En terme commercial, nous allons lancer une nouvelle gamme de produits PediGuard offrant des fonctionnalités avancées aux chirurgiens, dès que les interventions actuellement reportées en raison de la pandémie liée au COVID-19 pourront reprendre. Cela va nous permettre de dynamiser notre réseau de ventes et nous observerons avec attention l’impact sur l’adoption et la rétention de nos clients, que nous espérons bonifier par la valeur ajoutée proposée. DSG Connect met en évidence la pertinence du signal de mesure directe DSG, en temps réel et sans rayons-X, transmis depuis l’instrument muni du capteur, ou depuis la «vis intelligente », vers un ordinateur externe pour être traité et utilisé. C’est une composante essentielle de l’application de sécurisation et d’autonomisation de la robotique chirurgicale vers laquelle nous progressons à grands pas et pour laquelle nous recherchons activement des partenaires industriels stratégiques dans notre secteur avec l’aide de la banque d’affaires Healthios Capital Markets.»

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 75.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 15 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.

