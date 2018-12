SpineGuard : partenariat avec Carnot Interfaces

06/12/2018 | 11:10

La société de technologies médicales SpineGuard annonce avoir conclu avec Carnot Interfaces (Sorbonne Université, Inserm, CNRS), un accord de partenariat pluriannuel afin d'associer sa technologie DSG à un robot chirurgical.



En novembre 2017, une étude de faisabilité avait démontré avec succès comment DSG peut arrêter automatiquement un robot chirurgical lorsque la proximité d'une brèche osseuse est détectée et éviter ainsi de graves complications chirurgicales.



Fort de ce premier résultat positif, SpineGuard et Carnot Interfaces ont donc signé un contrat comprenant notamment l'embauche d'un chercheur doctorant dédié à ce projet grâce à une convention dite CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche).



