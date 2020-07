2 July 2020 – 10h35 CET :Information relative au suivi des Obligations Convertibles en Actions à Programme d'Intéressement (OCAPI) (Télécharger le PDF)

Information relative au suivi des Obligations Convertibles en

Actions à Programme d'Intéressement (OCAPI)

SpineGuard - Code Isin: FR0011464452 Mnémonique : ALSGD

A Vincennes, le 2 juillet 2020

Dans le cadre du financement obligataire (OCAPI) mis en place le 10 septembre 2018 avec la société Nice & Green, ce tableau permet de suivre :

1- le nombre d'obligations convertibles émises dans le cadre du programme.

2- le nombre d'actions émises suite aux conversions successives des obligations.

Les informations qui suivent sont également disponibles dans les rapports financiers semestriels et annuels.

Cette mise à jour complète les informations du rapport financier au 30 juin 2019 publié le 18 septembre 2019.

Date d'émission OCA OCA Valeur des OCA 5-nov.-18 1 à 10 200 000,00 € 7-janv.-19 11 à 20 200 000,00 € 5-févr.-19 21 à 30 200 000,00 € 6-mars-19 31 à 40 200 000,00 € 4-avr.-19 41 à 50 200 000,00 € 10-mai-19 51 à 55 100 000,00 € 12-juin-19 56 à 60 100 000,00 € 9-juil.-19 61 à 70 200 000,00 € 7-août-19 71 à 80 200 000,00 € 6-sept.-19 81 à 85 100 000,00 € 7-oct.-19 86 à 95 200 000,00 € 6-nov.-19 96 à 105 200 000,00 € 6-déc.-19 106 à 115 200 000,00 € 6-févr.-20 116 à 125 200 000,00 € 6-avr.-20 126 à 135 200 000,00 € 5-mai-20 136 à 145 200 000,00 € TOTAL EMIS 145 2 900 000,00 € solde à émettre 146 à 150 100 000,00 € TOTAL PROGRAMME 150 3 000 000,00 €

Conversions

Date de conversion # des # d'actions dues Prix de des OCA OCA à l'Investisseur Conversion 28-févr.-19 1 à 3 101 557 0,5908 € 13-mars-19 4 à 6 108 853 0,5512 € 18-mars-19 7 à 10 145 137 0,5512 € 28-mars-19 11 à 14 150 432 0,5318 € 1-avr.-19 15 à 18 152 091 0,5260 € 12-avr.-19 19 46 253 0,4324 € 12-avr.-19 20 et 21 92 507 0,4324 € 26-avr.-19 22 à 25 196 560 0,4070 € 14-mai-19 26 à 30 274 877 0,3638 € 14-mai-19 31 à 37 384 826 0,3638 € 1-juil.-19 38 à 40 226 415 0,2650 € 1-juil.-19 41 à 47 528 301 0,2650 € 16-août-19 48 à 50 262 237 0,2288 € 16-août-19 51 à 57 611 888 0,2288 € 24-oct.-19 58 à 60 299 550 0,2003 € 24-oct.-19 61 à 65 499 251 0,2003 € 5-nov.-19 66 à 70 446 030 0,2242 € 5-nov.-19 71 à 75 446 030 0,2242 € 14-nov.-19 76 à 80 414 765 0,2411 € 19-déc.-19 81 à 85 477 554 0,2094 € 15-janv.-20 86 à 95 961 076 0,2081 € 22-janv.-20 96 à 105 961 076 0,2081 € 3-févr.-20 106 à 115 890 868 0,2245 € 6-avr.-20 116 à 125 1 000 000 0,2000 € 28-avr.-20 126 à 133 800 000 0,2000 € 10 478 134 TOTAL DES ACTIONS DUES :

Caractéristiques des OCA :

Les OCA ont les caractéristiques suivantes :

 Valeur nominale : 20 000 €

 Souscription au pair

 Maturité : 12 mois (sauf survenance d'un cas de défaut)

 Absence d'intérêt

 Les OCA pourront être converties en actions SpineGuard à la demande de leur porteur, à tout moment, selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après : N = Vn / [92% x Min [VWAPQ/10jrs]] où

 « N » : nombre d'actions ordinaires nouvelles de SpineGuard à émettre sur conversion d'une OCA

 « Vn » : valeur nominale d'une OCA

 « Min [VWAPQ/10jrs] » : VWAP Quotidien le plus bas des dix dernières séances de bourse pendant la période de fixation du prix de conversion (à savoir les 10 jours de bourse précédant la date de demande de conversion de l'OCA concernée).

