SPINEGUARD : activité en baisse de 50% au deuxième trimestre

SpineGuard a réalisé au deuxième trimestre 2020 un chiffre d'affaires en baisse de 50% à 902 000 euro en raison de la crise du coronavirus. Sur le semestre, les ventes de la medtech atteignent 2,3 millions, en repli de 34%. La société, actuellement en procédure de sauvegarde, estime être en mesure de couvrir ses besoins de financements jusqu’à mi-2022."Avec la reprise progressive des chirurgies non urgentes, notre activité commerciale est bien repartie ces dernières semaines. Par ailleurs, les retours des premières interventions réalisées avec notre nouvelle plateforme DSG Connect et les discussions en cours avec de potentiels partenaires stratégiques nous laissent entrevoir des perspectives intéressantes malgré le contexte qui reste incertain", a commente Pierre Jérôme, PDG et co-fondateur de SpineGuard.