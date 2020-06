SpineGuard : annonce la réalisation des premières chirurgies avec sa nouvelle plateforme “DSG Connect”

Regulatory News:

SpineGuard (Paris:ALSGD) (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui les premières chirurgies avec sa nouvelle plateforme « DSG Connect ». Elles ont été réalisées par le Professeur Assaker et son équipe à la Fondation Hopale et au Centre Hospitalier Universitaire de Lille en France juste quelques semaines après l’obtention du marquage CE dans le contexte difficile de la reprise progressive des chirurgies électives.

“En utilisant le dispositif DSG Connect, j’ai tout de suite perçu le bénéfice clinique que peut apporter cette interface ainsi que le potentiel technologique pour des futures applications en robotique. Lors de mes visées pédiculaires, j’ai la possibilité de visualiser le signal auditif en le comparant à des seuils que je peux moi-même fixer en fonction de la qualité osseuse du patient, et garder la mémoire de cette visualisation tout au long de ma visée. Cette plateforme est d’une grande aide, particulièrement pour les pédicules les plus anatomiquement difficiles comme les pédicules sclérotiques. Enfin, la fonction d’enregistrement permet de stocker des données qui pourraient s’avérer utiles après l’opération, que ce soit comme preuve de bonnes pratiques ou à des fins scientifiques,” déclare Richard Assaker, Professeur de Neurochirurgie au Centre Hospitalier Universitaire de Lille, France.

Patricia Lempereur, Directrice Ventes et Marketing, International de SpineGuard, ajoute : “La tablette DSG Connect est une réelle valeur ajoutée pour les praticiens lors des chirurgies de la colonne vertébrale. Les informations additionnelles fournies par l’application telles que la visualisation graphique du signal auditif et les indicateurs visuels comparatifs, simplifient la chirurgie sans ajouter de complexité technique. De plus, le choix entre les modes d’utilisation “simple” ou “avancé” de l’application donne de la flexibilité au chirurgien lors de l’utilisation de DSG Connect.”

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 75.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 15 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.

