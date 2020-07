SpineGuard : annonce son chiffre d'affaires du S1 2020

Regulatory News:

SpineGuard (Paris:ALSGD) (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui que son chiffre d’affaires du premier semestre 2020 s’est établi à 2,3 M€.

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Comme l’ensemble du secteur de l’orthopédie, SpineGuard a été fortement impactée depuis mi-mars par la pandémie du COVID-19. Durant cette période particulièrement difficile, l’équipe a fait preuve d’une grande résilience et nous sommes parvenus à sécuriser notre horizon de trésorerie grâce au contrôle strict de nos dépenses, au renouvellement de notre ligne en fonds propres ainsi qu’à la procédure de sauvegarde initiée mi-février. Avec la reprise progressive des chirurgies non urgentes, notre activité commerciale est bien repartie ces dernières semaines. Par ailleurs, les retours des premières interventions réalisées avec notre nouvelle plateforme DSG Connect et les discussions en cours avec de potentiels partenaires stratégiques nous laissent entrevoir des perspectives intéressantes malgré le contexte qui reste incertain. »

REVENUS S1 2020

€ milliers – IFRS Chiffres non audités 2020 2019 Variation Premier Trimestre 1 376 1 692 -17% Deuxième Trimestre 902 1 797 -50% Dont : avril 82 582 -86% mai 272 503 -46% juin 548 712 -23% Total Semestre 2 278 3 445 -34%

Aux États-Unis, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 a diminué de -50% pour s’établir à 862 K$ vs. 1 688 K$. Fortement impactée par la pandémie du COVID-19 depuis mi-mars avec le report des chirurgies dites électives, l’activité quasiment à l’arrêt en avril, a repris progressivement en mai puis connu une accélération au mois de juin. Malgré la résurgence de la pandémie dans plusieurs états notamment au sud du pays et la crainte de certains patients de contracter le virus en se rendant à l’hôpital, les analystes financiers qui couvrent le secteur comme Michael Matson (Needham), Kyle Rose (Canaccord Genuity) ou encore Ryan Zimmerman (BTIG) anticipent la poursuite de la reprise des chirurgies électives et un rattrapage progressif des cas reportés, la plupart des patients concernés par ces reports étant en grande souffrance.

Dans le reste du monde, toutes les zones sont impactées par la pandémie avec des décalages dans le temps. À l’image des États-Unis, l’Europe est en net rebond depuis quelques semaines alors que la situation reste difficile en Amérique Latine et en Asie.

2 422 unités DSG ont été vendues au cours du premier semestre 2020 (vs. 3 875 unités au premier semestre 2019) dont 1 508 unités aux États-Unis (62%).

ÉLÉMENTS SUR LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

Assistée par l’administrateur, Maître Thévenot, la Société rédige actuellement son plan de sauvegarde et, en fonction du calendrier des audiences, devrait être en mesure de le présenter d’ici fin septembre. Cette présentation doit se faire en coordination avec la procédure américaine laquelle a déjà connu plusieurs audiences en mars et en juin. Cette phase permettra de formaliser en particulier une proposition de réaménagement de la dette.

SpineGuard poursuit donc ses discussions avec ses principaux créanciers pour aménager respectivement la dette « venture » et l’emprunt FEI Innovation. La procédure de sauvegarde en cours n’exclut pas un accord qui pourrait avoir pour conséquence de l’abréger.

Dans l’attente de l’établissement du plan de sauvegarde, le paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure est gelé. Il convient également de rappeler que la procédure de sauvegarde gèle toute faculté d’exercice des sûretés ou des nantissements existants. Pour mémoire, au 31 janvier 2020, le capital restant dû s’élevait à 3,8 M€ contre 4,5 M€ à la conclusion de la dette obligataire ‘venture’ et de 0,9 M€ contre 1,5 M€ pour l’emprunt FEI Innovation.

PERSPECTIVES

La position de trésorerie au 30 juin 2020 atteint 1,2 M€, s’y ajoute la disponibilité sécurisée du financement en BSAR de 2,4 M€, pour un total de 3,6 M€. Au regard de la position de trésorerie, de la disponibilité des BSAR, ainsi que du volume d’affaires récurrent attendu, la Société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financements jusqu’à mi-2022.

La Société demeure focalisée sur les objectifs suivants pour le second semestre de l’année :

Poursuivre le pré-lancement en Europe de la nouvelle génération de PediGuard munie du module DSG-Connect, interface tablette sans fil qui ajoute le signal visuel à l’audio pour optimiser l’exploitation du signal, permettre l’enregistrement de données comme preuve médico-légale et réaliser des études cliniques sur la qualité osseuse. Obtenir l’approbation réglementaire de la plateforme DSG-Connect aux Etats-Unis et y initier son pré-lancement avant fin 2020. Continuer à apporter les preuves scientifiques de la valeur de DSG pour la robotique chirurgicale. Maintenir, autant que possible, le cap de la profitabilité opérationnelle dans le contexte encore changeant du COVID-19. Intensifier la collaboration avec ConfiDent ABC sur l’application dentaire avec le co-développement d’une nouvelle génération de produits intégrant la technologie DSG. Aboutir à la conclusion d’autres partenariats industriels et stratégiques, notamment pour l’application robotique, sous l’impulsion de la banque d’affaires Healthios Capital Markets.

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 75.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 15 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.

