SpineGuard : étend sa propriété intellectuelle

SpineGuard (Paris:ALSGD) (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui l’obtention de deux nouveaux brevets au Japon et en Chine.

Les brevets couvrent la mise en œuvre d’une technologie par ultrasons de façon originale afin de déterminer depuis la surface de l’os, sans recourir aux rayons X, la position du point d’entrée ainsi que la trajectoire optimale d’un instrument de perçage osseux.

Stéphane Bette, Directeur Général Délégué et co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Depuis plusieurs années, SpineGuard crée et assemble des solutions technologiques pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux en évitant le recours systématique et dangereux à l’imagerie par rayons X. L’invention qui est validée ici a le potentiel de compléter notre technologie de capteur DSG. En effet, elle pourrait permettre au chirurgien, ou à un robot chirurgical, de trouver depuis la surface de l’os le point d’entrée ainsi que la trajectoire de visée optimale. Une fois que l’instrument a pénétré la surface de l’os, notre capteur DSG prend le relai dans l’os et permet d’éviter les brèches. La Chine et le Japon sont aujourd’hui les deuxième et troisième marchés mondiaux pour les dispositifs médicaux, ils représentent donc un enjeu majeur en terme de propriété intellectuelle. Notre portefeuille de brevets continue de s’étendre, renforçant ainsi le caractère différenciant de notre technologie, atout clé dans le cadre de nos discussions avec de nouveaux partenaires stratégiques. »

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 75.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 15 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.

Plus d’informations sur www.spineguard.fr

