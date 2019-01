SPINEWAY : Chiffre d'affaires 2018 de 6,5 M

En milliers d'euros 2017 2018* CA annuel 9 137 6 513

* Chiffres non audités

Le groupe SPINEWAY totalise sur l’année 2018 un chiffre d’affaires de 6 513 k€ qui s’inscrit dans la tendance des trimestres précédents (- 29%) suite à la baisse des ventes sur les Etats-Unis annoncée pendant le premier semestre 2018.

Sur le reste du monde (hors USA), le Groupe enregistre au 4ème trimestre une croissance de son activité de + 28% portant à 6 211 K€ le chiffre d’affaires annuel. Cette progression de + 14% par rapport à l’année 2017 surperforme le taux de croissance moyen annuel du marché du rachis mondial* estimé entre 5 à 8%. Cette performance témoigne du dynamisme des marchés et du travail fourni par les équipes de Spineway pendant l’année.

Les ventes de sa gamme premium Mont Blanc MIS (mini-invasive surgery) progressent de 15% bien que les enregistrements réglementaires ne soient pas effectués sur tous les territoires. De plus, ces bonnes ventes n’ont pas limité les performances commerciales de la gamme historique Mont-Blanc standard (chirurgie ouverte), qui ont progressé de 38% sur la période.

Spineway poursuit son travail en R&D afin de livrer de nouveaux implants et instruments qui permettront en 2019 d’élargir les indications de sa gamme Mont Blanc MIS (traumatologie, déformations).

L’Amérique Latine reste la zone la plus dynamique avec un chiffre d’affaires de 3,4 M€ en progression de 35 % par rapport à 2017. Elle affiche une croissance plus équilibrée avec 7 pays en progression forte et une stabilité de l’activité au Bresil et au Mexique. Les affaires règlementaires de Spineway demeurent très actives sur ces 2 pays afin d’obtenir de nouveaux enregistrements de ses produits.

Seule l’Argentine, dont la situation économico-politique est compliquée, voit son volume de ventes baisser. Cependant, l’historique du Groupe sur ce pays démontre une capacité à se retourner dès que la situation s’améliore.

Le chiffre d’affaires sur l’Europe marque le pas pour se porter à 1 024 K€ (- 17%), du à une baisse d’activité sur la France, tout comme la zone Middle-Est/Afrique qui avait bénéficié l’an passé d’un appel d’offres one shot, et s’inscrit cette année à 812 K€ (- 16%).

L’Asie, pour sa part, s’établit à 1 013 K€ sur 2018, en croissance de + 33%, portée par les ventes d’instruments en du début d’année pour les robots Tinavi et la reprise progressive des ventes sur la zone. Suite à l’allongement des durées de traitement des demandes des autorités de santé chinoises, Spineway envisage l’obtention de nouvelles autorisations pour ses gammes best sellers Mont-Blanc et Twin Peaks courant 2019, ainsi que plusieurs autres dossiers produits sur 2020.

Comme attendu, les ventes aux Etats-Unis s’établissent à 315 k€ et ne représentent plus que 5% du CA 2018, contre 40% l’an passé. Spineway a débuté la réorganisation de sa filiale avec la nomination d’un nouveau CEO début septembre et devrait progressivement renouer avec la croissance sur ce territoire à fort potentiel.

Spineway conserve une base solide d’activité sur ses zones historiques et devrait accélérer la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique au cours de l’année 2019.

*Sources: Global Data Spinal fusion market analysis and forecasts, Market estimates aligned with MedGadget, Transparency market research, Mordor Intelligence.

Prochain RDV: Réunion de présentation du plan stratégique le 30 janvier 2019

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

