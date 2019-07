SPINEWAY : Chiffre d'affaires semestriel de 2,6 M

Chiffre d’affaires semestriel de 2,6 M€

Reprise de l’activité au 2e trimestre 2019

Prise de participation en cours en Amérique Latine et en Afrique

Spineway clôture le 1er semestre 2019 avec un chiffre d’affaires de 2,6 M€ (-22 %) qui bénéficie de la reprise d’activité du Groupe sur le 2e trimestre. En Europe, le Groupe affiche un chiffre d’affaires semestriel de 687 K€ en croissance de 27 % par rapport à l’an passé porté par la bonne dynamique de l’Italie, la Lituanie et la France. La zone bénéficie notamment du partenariat avec le distributeur France Rachis qui a permis aux ventes du Groupe de progresser de + 23 % sur le territoire national au 1er semestre 2019.

Les élections du début d’année et les nouvelles réglementations mises en place fin 2018 en Inde ont freiné les ventes du Groupe qui totalise sur la zone Moyen Orient/Inde un chiffre d’affaires de 386 K€ (-27 %). L’activité devrait reprendre sur le second semestre habituellement plus dynamique sur cette zone.

L’Amérique Latine qui avait mécaniquement marqué le pas sur le 1er trimestre suite à la décision du Groupe de décaler certaines livraisons afin de limiter son en-cours clients, retrouve progressivement son niveau d’activité et s’inscrit à 715 K€ sur le 2e trimestre (-8 %) portant ainsi l’activité semestrielle à 1,2 M€ (-30 %). Cette zone demeure un axe majeur de développement pour Spineway et bénéficiera du renforcement des positions du Groupe suite au rapprochement avec INTEGRAL MEDICAL SOLUTIONS (IMS).

Sur la période les ventes de la gamme Mont-Blanc MIS, dédiée à la chirurgie mini-invasive, ont progressé de 26 % (Hors Etats-Unis) confirmant ainsi le bon positionnement du Groupe sur ce segment porteur. Ces performances commerciales sont d’autant plus satisfaisantes que le Groupe a mené sur le 2ème trimestre 2019 une réorganisation de ses effectifs (- 20 %) dont les effets seront perceptibles au cours du second semestre.

Aux Etats-Unis, la prospection se poursuit auprès des chirurgiens et distributeurs américains afin de promouvoir les gammes Mont-Blanc Evo et Mont-Blanc MIS. Confiante dans son développement, la filiale américaine de Spineway devrait bénéficier sur le second semestre des actions commerciales menées en début d’année.

Rapprochement en Amérique Latine engagé

Comme prévu, SPINEWAY poursuit sa prise de participation au sein d’IMS qui se portera à près de 7 % d’ici fin août1. Le Groupe a pour ambition, sous réserve de l’obtention du financement nécessaire, de monter sa participation à hauteur de 52 % du capital d’IMS dans un horizon de trois à quatre ans.

Cette prise de participation ainsi que la mise en place, dans les prochains mois, d’un accord de partenariat et de distribution avec IMS et ses affiliées permettra à SPINEWAY, à court terme, de renforcer ses positions en Amérique Latine et d’accélérer significativement sa croissance sur cette région dont le marché est estimé à 150 millions d’euros en 2019 (130 millions en 20162).

Un plan de développement est en cours d’élaboration par les équipes de direction des deux Groupes visant à étendre le réseau de distribution et à se focaliser sur certains pays où IMS possède un fort ancrage. Ce rapprochement structurant va offrir à Spineway de nouvelles opportunités de croissance sur un territoire connu et lui ouvrir les portes du continent Africain où l’utilisation d’implants en orthopédie et neurochirurgie monte en puissance.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com



Prochaine communication : Résultats semestriels 2019 – 29 octobre 2019



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90 % de son CA à l’export. Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015). ISIN : FR0011398874 - ALSPW

1 Cf communiqué du 16 mai 2019

2 Source Global Data - Spinal Fusion Global Analysis – 2017





