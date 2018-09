SPINEWAY : Remboursement anticipé de 44 ORNANE Fin du financement obligataire par ORNANE

Communiqué de presse Ecully, le 19 septembre 2018

Remboursement anticipé de 44 ORNANE

Fin du financement obligataire (ORNANE)

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), annonce le remboursement anticipé de 44 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (les « ORNANE ») et la fin du financement par émission d'ORNANE mis en place le 28 juillet 2017 avec le fonds d'investissement YA II PN, LTD.

La diversification des moyens de financement de Spineway mis en place dans le cadre de son plan stratégique au travers de l'émission d'OCEANE pour un montant maximal de 14,50 MEUR, a eu pour conséquence le remboursement anticipé des 44 ORNANE restant en la possession du fonds d'investissement YA II PN, LTD pour un montant total de 440 000 euros.

A cet effet, Spineway a procédé ce jour au remboursement de 50% des 44 ORNANE restant en la possession du fonds d'investissement YA II PN, LTD, soit la somme de 220 000 €. Le solde sera réglé d'ici fin octobre début novembre 2018.

Le remboursement anticipé des ORNANE entraine également la fin anticipée de ce contrat et annule donc la possibilité pour Spineway de tirer la dernière tranche de 100 ORNANE.

Enfin, afin de préserver les porteurs des 267 379 BSA émis dans le cadre de l'émission d'ORNANE assortie de BSA, le ratio d'exercice desdits BSA fera l'objet d'un ajustement conformément aux stipulations contractuelles.

Ce remboursement anticipé permet à Spineway de clarifier ses modes de financement et d'en réduire pour partie l'impact dilutif. Fort d'un financement solide au travers de l'émission d'OCEANE, Spineway va pouvoir mener à bien son plan stratégique afin de réorganiser sa filiale américaine et repositionner son offre sur ses marchés mondiaux.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l'information de Spineway sur www.spineway.com

Prochaine communication : Résultats semestriels 2018 - 24 octobre 2018

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

Contacts :

Relations investisseurs

David Siegrist - Directeur Financier

Tél : +33 (0)4 72 77 01 52

finance.dsg@spineway.com



Communication financière

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr





