Communiqué de presse Ecully, le 21 décembre 2018

SPINEWAY



Symposium international au Pérou

Spineway présente ses gammes Mont-Blanc et Kili





Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), a présenté en collaboration avec son distributeur péruvien auprès d’une centaine de chirurgiens locaux, ses techniques opératoires à la pointe de l’innovation lors d’un symposium au Pérou.

Implanté au Pérou depuis 2014 grâce au leader de la distribution en chirurgie orthopédique et neurochirurgicale, Spineway a décidé d’accélérer ses ventes des gammes Mont-Blanc et Kili en Amérique du Sud.

Dans la continuité de son déploiement commercial, le Groupe représenté par le Docteur Gilles Norotte, chirurgien orthopédiste à l’Hôpital de Gap, a été invité pour exposer sa conception de la biomécanique du rachis et sa technique opératoire par voie antérieure, qui conduisent la compréhension scientifique des pathologies dégénératives. Après des exposés académiques, un atelier a eu lieu, pendant lequel le Dr Gilles Norotte a montré la technique qu’il utilise pour aborder rapidement et simplement la partie antérieure de la colonne lombaire.

L’approche chirurgicale par voie antérieure permet un abord direct des corps vertébraux et des disques pathologiques. Cette chirurgie utilisée historiquement trouve un renouveau et un développement avec les cages de fixation telles que KILI, conçues en partenariat avec Dr Norotte et fabriquées par Spineway.

L’instrumentation développée et fabriquée par Spineway permet une correction optimale et une restauration des courbures de la colonne lombaire, pour un traitement des douleurs et troubles liés à des déformations sévères de la colonne lombaire, particulièrement chez les adultes et personnes âgées.

Spineway poursuit ainsi son déploiement commercial et renforce par la même occasion sa notoriété auprès des professionnels du rachis d’Amérique latine.

Nouvelle date : Réunion de présentation du plan stratégique le 30 janvier 2019

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

Contacts :

SPINEWAY

Aelium Finance et Communication

Ligne aux actionnaires

Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)

0 811 045 555









Communication financière

Solène Kennis

spineway@aelium.fr

Pièce jointe