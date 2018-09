SPINEWAY : remboursement anticipé de 44 Ornane et fin du financement par émission d'Ornane

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), a annoncé le remboursement anticipé de 44 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane) et la fin du financement par émission d'Ornane mis en place le 28 juillet 2017 avec le fonds d'investissement YA II PN, LTD. Ce remboursement anticipé permet à Spineway de clarifier ses modes de financement et d'en réduire pour partie l'impact dilutif.Fort d'un financement solide au travers de l'émission d'Oceane, Spineway va pouvoir mener à bien son plan stratégique afin de réorganiser sa filiale américaine et repositionner son offre sur ses marchés mondiaux.OceaneLes obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.