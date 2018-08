Spineway : 08/08/2018

Communiqué de presse

Ecully, le 8 août 2018

Assemblée Générale mixte du 13 septembre Mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société SPINEWAY sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le jeudi 13 septembre 2018 à 14 heures, au siège de SPINEWAY, 7 allée du Moulin Berger, 69130 Ecully.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 08 août 2018.

Tout actionnaire peut demander par écrit, dans les conditions et délais précisés à l'article R.225-88 du Code de commerce, à la société Spineway, 7 allée du Moulin Berger, 69130 Ecully, de lui envoyer à l'adresse postale indiquée par ses soins, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce.

Tout actionnaire peut, dans les conditions et délais précisés aux articles R. 225-89 et R. 225- 90 du Code de commerce, prendre connaissance, au siège social de Spineway, des documents et renseignements visés par ces articles.

Les informations et documents relatifs à cette Assemblée figurent sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : http://www.spineway.com/finance/?content=index7&display=FR

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015).

